Potensi Beda Awal Bulan Ramadhan, Wapres: Harus Saling Menghormati

Binti Mufarida, Jurnalis · Kamis 07 Maret 2024 18:00 WIB
Wapres Ma'ruf Amin meminta umat Islam untuk saling pengertian  merespon potensi perbedaan awal Ramadan 1445 Hijriah. Wapres mengatakan bahwa setiap organisasi Islam besar di Indonesia baik Muhammadiyah maupun NU punya perhitungan sendiri untuk menentukan awal Ramadan. 
 
Sebelumnya, Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa tanggal 11 Maret, sementara pemerintah maupun NU masih akan menunggu hasil dari sidang isbat pada 10 Maret mendatang.
 
Reporter:Binti Mufarida

