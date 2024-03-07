...

Grafik Sirekap Hilang, Wapres: Kalau Ada Masalah Laporkan ke Bawaslu

Binti Mufarida, Jurnalis · Kamis 07 Maret 2024 17:35 WIB
A A A
Wapres Ma'ruf Amin merespon  Sirekap KPU yang tidak lagi menampilkan grafik perolehan suara Pilpres hingga Pileg sejak 5 Maret 2024. Wapres meminta agar jika ada masalah dalam Sirekap bisa dilaporkan kepada Bawaslu ataupun  Mahkamah Konstitusi (MK). Wapres mengatakan bahwa hasil Sirekap bukan menunjukkan hasil Pemilu karena hasil Pemilu akan diumumkan  KPU 20 Maret mendatang.
 
Reporter: Binti Mufarida

(mhd)

