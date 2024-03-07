...

Kecelakaan di Pantura Situbondo, Bus Adu Banteng dengan Truk Fuso

Riski Amirul Ahmad, Jurnalis · Kamis 07 Maret 2024 12:40 WIB
Kecelakaan adu banteng antara bus dan truk terjadi di Situbondo, Jatim, Kamis (7/3). Kedua sopir mengalami luka berat hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kedua kendaraan besar ini mengalami kerusakan parah di bagian depan. 
 
Kronologi bermula saat bus melaju dari arah Timur menuju arah Barat. Dari arah berlawanan datang truk fuso yang diduga mengambil haluan terlalu lebar ke kanan. Pada saat jalan menikung, bus kemudian langsung menghantam truk yang berjalan pelan. 
 
Diduga sopir bus tidak bisa menguasi laju kendaraan karena jalan licin pasca hujan. Akibatnya, arus lalin arah Surabaya-Banyuwangi mengalami kemacetan selama beberapa jam. 
 
Kontributor: Riski Amirul Ahmad 
Produser: Akira AW

(fru)

