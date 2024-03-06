...

Justin Hubner Resmi Promosi Tim Utama Wolverhampton Wanderers, Siap Debut Lawan Fulham di Liga Inggris?

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 06 Maret 2024 18:06 WIB
Pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner naik level promosi ke tim utama Wolverhampton Wanderers. Bek berusia 20 tahun itu masuk dalam skuad Wolves asuhan Gary O'Neil.
 
Sebelumnya, muncul spekulasi soal masa depan Justin Hubner bersama Wolves U-21. Hal tersebut disebabkan nama Hubner hilang dari skuad Wolves U-21 saat menghadapi Newcastle United U-21.
 
Kini, nama Hubner masuk dalam daftar skuad Wolves melawan Fulham pada lanjutan Liga Inggris akhir pekan nanti. Di skuad utama Wolves, Justin Hubner akan mengenakan nomor punggung 67.
 
