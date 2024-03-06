...

Jelang Bulan Ramadhan, Harga Daging Ayam di Sumatera Utara Melonjak

Indra Mulia Siagian, Jurnalis · Rabu 06 Maret 2024 14:00 WIB
Memasuki bulan suci Ramadhan, harga daging ayam di Pasar Pajak Batu, Padangsidimpuan, Sumatera Utara mengalami kenaikan. Daging ayam potong yang sebelumnya seharga Rp32 ribu perkilogram naik menjadi Rp42 ribu perkilogram.
 
Daging ayam ras juga naik menjadi Rp60 ribu perkilogram dari sebelumnya seharga Rp50 ribu perkilogramnya. Kenaikan yang cukup tinggi terjadi pada ayam kampung yang sebelumnya seharga Rp110 ribu per ekor naik menjadi Rp150 ribu per ekor.
 
kenaikan harga ini sudah berlangsung dalam sebulan terakhir akibat stok ayam yang terbatas.
 
Kontributor: Indra Mulia Siagian
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

