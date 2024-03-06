Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat dibanjiri karangan bunga, Rabu(6/3). Karangan bunga dikirim sejumlah pihak sebagai bentuk dukungan untuk menjaga demokrasi.

Para pengirim meminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk tidak diam atas rusaknya demokrasi. Para pengirim juga meminta PDIP agar konsisten sebagai partai oposisi agar bisa terus membongkar praktik kecurangan yang dilakukan pemerintah.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

(mhd)

