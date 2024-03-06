...

TNI AL Gelar Latihan Penanggulangan Bencana Alam bagi Masyarakat

Kristo Suryokusumo, Jurnalis · Rabu 06 Maret 2024 16:04 WIB
A A A
TNI Angkatan Laut menggelar Pelatihan Penanggulangan Bencana Alam bagi masyarakat yang di Lanal Kendari, Selasa, (05/03/2024). Pelatihan digelar untuk memberikan pembelajaran bagi masyarakat tentang banyaknya korban jiwa dan harta benda bencana alam akibat kurangnya pengetahuan dan ketidaksiapan masyarakat dalam mengantisipasi bencana. 
 
Pelatihan ini juga untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya sikap sadar bencana dan penanganannya. Materi yang diberikan dalam pelatihan ini meliputi sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami hingga simulasi kesiapsiagaan bencana dan evakuasi mandiri saat gempa bumi dan tsunami. 
 
Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

