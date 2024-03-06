...

Massa Partai Keadilan Sejahtera Geruduk Gedung KPU Kota Depok

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Rabu 06 Maret 2024 11:30 WIB
Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggeruduk Kantor KPU Kota Depok di Jalan Raya Margonda pada Rabu (6/3/2024) pagi. Mereka melakukan longmarch dari arah simpang Juanda menuju depan Kantor KPU Kota Depok dengan 1 unit mobil komando. 
 
Terlihat massa PKS juga membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi'. Massa aksi berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil.
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

