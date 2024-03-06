...

Ratusan Rumah Warga di Jombang, Jawa Timur Terendam Banjir

Mukhtar Bagus, Jurnalis · Rabu 06 Maret 2024 12:00 WIB
Ratusan rumah warga di Jombang, Jawa Timur terendam banjir sejak rabu (6/3/2024) dini hari. Banjir terjadi sejak pukul 03.00 pagi ini terjadi akibat luapan air dari Sungai Gunting yang ada di sekitar desa.
 
Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 50 sentimeter hingga 1,5 meter. Meski air cukup tinggi, namun warga mengaku enggan mengungsi karena sudah terbiasa.
 
Warga mendesak pemerintah setempat untuk serius menangani penyebab banjir yang rutin merendam pemukiman mereka tersebut.
 
Kontributor: Mukhtar Bagus
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

