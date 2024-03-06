...

PT KAI Inspeksi Jalur Kereta Guna Antisipasi Gangguan Perjalanan saat Momen Mudik Lebaran

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Rabu 06 Maret 2024 11:00 WIB
Berbagai kesiapan terus dilakukan PT KAI Daop 1 Jakarta dalam menghadapi masa mudik lebaran tahun 2024. Tak hanya tiket, kesiapan lainnya yang dilakukan yakni dari segi keamanan dan keselamatan penumpang. 
 
Pemeriksaan jalur perlintasan kereta pun dilakukan untuk memastikan tidak adanya kendala, Rabu (6/3). Pemeriksaan dilakukan sejumlah petugas PT KAI Daop 1 Jakarta menggunakan dresin atau kereta lori.
 
Guna untuk mendeteksi lintas jalur kereta api mulai dari kawasan Cikarang menuju Cikampek. Sejumlah petugas juga melakukan pengecekan sarana dan prasarana serta kesiapan personel. 
 
Dengan adanya inspeksi ini diharapkan dapat mengurangi gangguan serta kecelakaan saat momen mudik lebaran. 
 
Reporter: Rani Stones Sanjaya 
Produser: Akira AW

(fru)

