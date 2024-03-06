...

Seorang Lansia Meninggal Dunia di Dalam Gerbong KRL

Iyung Rizky, Jurnalis · Rabu 06 Maret 2024 09:00 WIB
Penumpang KRL di Stasiun Depok digegerkan dengan seorang lansia yang meninggal dunia di dalam gerbong kereta. Korban sempat mengalami kejang hingga akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di perjalanan.
 
Petugas piket stasiun telah menghubungi keluarga korban. Korban diketahui memiliki riwayat penyakit jantung. Petugas langsung mengevakuasi jasad korban dan langsung dibawa ke rumah duka di kawasan Cilendek, Bogor, Jawa Barat
 
Kontributor: Iyungrizki
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

