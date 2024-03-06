Penumpang KRL di Stasiun Depok digegerkan dengan seorang lansia yang meninggal dunia di dalam gerbong kereta. Korban sempat mengalami kejang hingga akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di perjalanan.

Petugas piket stasiun telah menghubungi keluarga korban. Korban diketahui memiliki riwayat penyakit jantung. Petugas langsung mengevakuasi jasad korban dan langsung dibawa ke rumah duka di kawasan Cilendek, Bogor, Jawa Barat

Kontributor: Iyungrizki

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

