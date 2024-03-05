Puluhan pekerja perempuan pabrik rokok mengalami kesurupan massal di Bojonegoro Jawa Timur. Belum diketahui secara pasti penyebab peristiwa yang berlangsung di pabrik baru ini.

Peristiwa bermula saat seorang karyawan mengalami kesurupan di tempat parkir korban dibawa ke gudang produksi namun karyawan lain ikut kesurupan. Sejumlah ambulans dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi korban kesurupan.

Kontributor: Dedi Mahdi

(rns)

