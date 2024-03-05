Sebuah resor ski ditutup karena dampak badai salju di Sierra Nevada, AS. Ramalan cuaca memperingatkan salju yang lebih lebat akan terjadi di California Utara.

Bagian Interstate 80 di barat dan utara Danau Tahoe dibuat tidak dapat dilewati karena tumpukan salju di jalur-jalur, tanpa perkiraan pembukaan kembali, kata Patroli Jalan Raya California.

Ahli meteorologi William Churchill menyebut badai itu sebagai “badai salju ekstrem” untuk Sierra Nevada. Meski kondisi berangin, beberapa warga Truckee tampak bertekad untuk menuruni lereng. Badai mulai melanda wilayah tersebut pada hari Kamis. Peringatan badai salju yang meluas meliputi hamparan pegunungan sepanjang 480 km.

Menurut ramalan cuaca, badai kedua diperkirakan membawa hujan dan salju tambahan hingga Rabu 6/2. Pihak berwenang California tutup jalan bebas hambatan I-80, rute utama Reno - Sacramento.

(rns)

