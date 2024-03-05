Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aus Hidayat Nur menyampaikan agar DPR RI menggunakan hak angket untuk mengklarifikasi adanya kecurigaan dan praduga masyarakat terhadap sejumlah permasalahan penyelenggaraan Pemilu.

Menurutnya hak angket perlu digulirkan mengingat Pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi negara Indonesia. Aus menilai DPR RI perlu merespon munculnya berbagai kecurigaan dan sejumlah praduga yang muncul di masyarakat.

