Massa elemen buruh yang akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR-MPR RI, Senayan mulai berdatangan dan berkumpul di Flyover Senayan Jalan Gatot Subroto dan Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2024).

Massa elemen buruh datang dari arah Jalan Gatot Subroto dan Jalan Gerbang Pemuda dengan dua unit mobil komando. Terlihat pula sejumlah massa lainnya berjalan kaki telah menuju depan Gedung DPR-MPR.

Aparat gabungan dari Kepolisian, TNI, Dishub, Satpol PP, dan Dinkes DKI pun telah bersiaga sejak pagi tepat di bawah Flyover Senayan.

Reporter: Refi Sandi

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

