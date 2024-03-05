Massa elemen buruh yang akan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR-MPR RI, Senayan mulai berdatangan dan berkumpul di Flyover Senayan Jalan Gatot Subroto dan Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2024).
Massa elemen buruh datang dari arah Jalan Gatot Subroto dan Jalan Gerbang Pemuda dengan dua unit mobil komando. Terlihat pula sejumlah massa lainnya berjalan kaki telah menuju depan Gedung DPR-MPR.
Aparat gabungan dari Kepolisian, TNI, Dishub, Satpol PP, dan Dinkes DKI pun telah bersiaga sejak pagi tepat di bawah Flyover Senayan.
Reporter: Refi Sandi
Produser: Kristo Suryokusumo
