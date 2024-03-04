Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan harga BBM tidak akan naik. Hal itu dikatakan Jokowi usai mengadakan ratas di Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (4/3/2024).

Meski begitu, Jokowi meminta pihak Pertamina untuk menjelaskan hal tersebut. Jokowi tidak menjelaskan secara rinci kebijakan tersebut akan dilakukan sampai batas waktu kapan.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

