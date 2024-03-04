Gunung Merapi kembali erupsi pada Senin (4/3/2024) sore. Rentetan semburan awan panas guguran terekam CCTV BPPTKG Yogyakarta.

Erupsi Gunung Merapi menyemburkan awan panas guguran sebanyak 7 kali. Jarak luncur terjauh dari awan panas giuguran mencapai 2.600 m.

Warga di sekitar lereng Gunung Merapi diimbau untuk tetap meningkatkan kewasapaan. Terlebih otensi banjir lahar dingin dengan tingginya intensitas hujan

Reporter: Gunanto Farhan

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

