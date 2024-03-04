Sejumlah warganet menemukan ketidaksesuain antara suara di Formulir C Hasil dengan angka di Sirekap yang diduga menjadi alasan melonjaknya suara PSI secara tiba-tiba.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi langsung terkait perbedaan hasil suara PSI di Formulir C Hasil dan Sirekap. Dari penelusuran yang dilakukan ditemukan bahwa terjadi kesalahan sistem dimana Sirekap tidak presisi membaca Formulir C Hasil yang menyebabkan ketidaksesuaian suara PSI.

Reporter: Amrina Rida, Yudy Richard

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

