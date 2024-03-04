Sejumlah warganet menemukan ketidaksesuain antara suara di Formulir C Hasil dengan angka di Sirekap yang diduga menjadi alasan melonjaknya suara PSI secara tiba-tiba.

Terkait hal ini, Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari menyatakan bahwa hasil perhitungan suara di Sirekap tidak akan menjadi pegangan hasil suara akhir karena hasil suara sesungguhnya ditentukan berdasarkan rekapitulasi manual secara berjenjang.

Reporter: Amrina Rida, Yudy Richard

Produser: Reza Ramadhan

