Operator Lapangan Gas JTB Pastikan Kontraktor Patuhi Aspek Keselamatan Kerja

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Senin 04 Maret 2024 17:02 WIB
PT Pertamina EP Cepu (PEPC) Zona 12, Regional Indonesia Timur, Subholding Upstream Pertamina sebagai operator JTB terus memperkuat aspek keselamatan kerja. Hal itu seiring dimulainya fase operasi Lapangan Gas Jambaran-Tiung Biru (JTB) tahun 2024. Upaya ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi perusahaan mewujudkan kinerja keberlanjutan. 
 
PEPC Zona 12  menggelar HSSE Contractor Forum & Join MWT yang diikuti para pimpinan tertinggi kontraktor. Acara digelar di Lapangan Gas JTB, Desa Bandungrejo, Bojonegoro, Jatim, Kamis (29/02).
 
Kegiatan HSSE Contractor Forum & Joint MWT ini juga menjadi wadah pembinaan. Sebanyak 36 perusahaan dari tingkat lokal maupun nasional mengikuti forum ini.
 
Berita Terkait

