PT Pertamina EP Cepu (PEPC) Zona 12, Regional Indonesia Timur, Subholding Upstream Pertamina sebagai operator JTB terus memperkuat aspek keselamatan kerja. Hal itu seiring dimulainya fase operasi Lapangan Gas Jambaran-Tiung Biru (JTB) tahun 2024. Upaya ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi perusahaan mewujudkan kinerja keberlanjutan.

PEPC Zona 12 menggelar HSSE Contractor Forum & Join MWT yang diikuti para pimpinan tertinggi kontraktor. Acara digelar di Lapangan Gas JTB, Desa Bandungrejo, Bojonegoro, Jatim, Kamis (29/02).

Kegiatan HSSE Contractor Forum & Joint MWT ini juga menjadi wadah pembinaan. Sebanyak 36 perusahaan dari tingkat lokal maupun nasional mengikuti forum ini.

Produser: Akira AW

(mhd)

