Persija Jakarta menang telak 4-1 atas Dewa United pada laga pekan ke-27 Liga 1 2023-2024, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (2/3/2024) malam.

Gol Macan Kemayoran diborong Marko Simic (15', 29') dan Ryo Matsumura (51', 57'). Sementara Dewa United cuma bisa membalas lewat penalti Risto Mitrevski di menit ke-37.

Kemenangan ini membuat Persija akhirnya memutus tren negatif dalam tiga laga terakhir. Kini, Persija menyalip Dewa United di posisi ketujuh klasemen, dengan mengoleksi poin yang sama yakni 35 poin.

Produser : Febry Rachadi

(fru)

