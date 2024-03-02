Sebanyak 24 tim sekolah sepak bola (SSB) di Palembang mengikuti Copa Ramadan III tahun 2024. Kejuaraan tersebut di gelar di lapangan Yayasan IBA jalan Bangau, Palembang, Sumatra Selatan.

Turnamen sepak bola U-10 dan U-12 dibuka langsung Kadispora Sumatra Selatan, Rudi Irawan. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pesepakbola muda di Bumi Sriwijaya untuk menunjukkan skill

Digelarnya kompetisi ini membuka peluang memunculkan bibi-bibit atlet sepak bola muda dari Kota Palembang yang bisa dilirik menjadi pemain Timnas Indonesia.

Produser : Febry Rachadi

Kontributor : Bambang Irawan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News