...

Sebanyak 24 Sekolah Sepak Bola di Palembang Ikuti Copa Ramadan III 2024

Bambang Irawan, Jurnalis · Sabtu 02 Maret 2024 19:30 WIB
A A A
Sebanyak 24 tim sekolah sepak bola (SSB) di Palembang mengikuti Copa Ramadan III tahun 2024. Kejuaraan tersebut di gelar di lapangan Yayasan IBA jalan Bangau, Palembang, Sumatra Selatan.
 
Turnamen sepak bola U-10 dan U-12 dibuka langsung Kadispora Sumatra Selatan, Rudi Irawan. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pesepakbola muda di Bumi Sriwijaya untuk menunjukkan skill 
 
Digelarnya kompetisi ini membuka peluang memunculkan bibi-bibit atlet sepak bola muda dari Kota Palembang yang bisa dilirik menjadi pemain Timnas Indonesia.
 
Produser : Febry Rachadi
Kontributor : Bambang Irawan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini