Vision+ Originals mempersembahkan original series terbaru berjudul “The One” yang kini telah tayang dengan episode terbaru setiap minggunya. Series kolaborasi antara Vision+ dengan KAYSINEMA dan GEMPITAINMENT ini dapat anda saksikan melalui link ini.

The One merupakan series dengan genre esports, drama, romantis, dan komedi. Eko Kristianto, Tanta Ginting dan Amanda Isan berperan sebagai director dan dibantu oleh artis papan atas Pevita Pearce sebagai director.

Original series The One dibintangi oleh Nasya Marcella sebagai Zee , Anna Jobling sebagai Abby, Shakira Jasmine sebagai Sacha, Wavi Zihan sebagai Odrie, Emir Mahira sebagai Bara, Julian Jacob sebagai Robin, dan Bima Zeno sebagai Indra.

Pada episode 7 sebelumnya, masalah tim archon telah selesai diatasi, sekarang tim SMBG bersiap untuk final regional yang akan membawa mereka jadi juara. Di final, mereka akan berhadapan dengan tim Archon.

Lalu, akankah tim SMBG menang? Apakah tim Archon yang akan menang? Siapakah yang akan menjadi “The One”?

The One akan hadir dengan total 8 episode yang dirilis setiap Jumat. Episode 1 dan 2 bisa dinikmati secara gratis, dan episode selanjutnya dapat dinikmati dengan berlangganan paket Vision+.

