Presiden joko Widodo (Jokowi) menyebut pemindahan aparatur sipil negara (ASN) untuk bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilakukan secara bertahap.

Lebih lanjut, Presiden menyebut dirinya bersama Menteri PUPR Basuki Hadimulyono akan berkantor di IKN pada bulan Juli 2024 mendatang jika jalan tol dan bandara di IKN sudah rampung.

Jokowi optimis IKN akan menjadi kota yang hidup dan dihuni oleh banyak kalangan masyarakat dalam waktu kurang dari 10 tahun ke depan.

Kontributor: Mukmin Azis

Produser: Kristo Suryokusumo

