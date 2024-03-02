Ratusan anggota organisasi Pengurus Pusat Keluarga Besar Putra Putri (PP KBPP) Polri menggelar apel upacara dan ziarah tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (2/3/2024).

Adapun kegiatan tersebut sebagai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 PP KBPP Polri. Kegiatan diawali upacara apel siaga di depan Monumen TMP dengan memberikan penghormatan kepada arwah pahlawan yang telah gugur dilanjutkan mengheningkan cipta.

Selanjutnya, prosesi meletakkan karangan bunga di monumen tersebut. Kemudian ratusan anggota KBPP Polri juga berziarah dan tabur bunga ke makam keluarga besar Polri.

Reporter: Refi Sandi

Produser: Kristo Suryokusumo

