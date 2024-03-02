...

9 Orang Meninggal Akibat Demam Berdarah di Jombang, Kenali Gejalanya

Mukhtar Bagus, Jurnalis · Sabtu 02 Maret 2024 08:00 WIB
DBD kembali merenggut korban jiwa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Jumat(3/1). Dalam 2 hari 3 anak meninggal dunia, hingga saat ini jumlah korban meninggal mencapai 9 orang. Mayoritas pasien dirujuk ke RSUD Jombang setelah kondisinya parah.
 
Saat ini masih ada 43 pasien DBD yang masih menjalani perawatan di RSUD Jombang. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada gejala DBD dan upaya antisipasi dengan menjaga kebersihan lingkungan.
 
Kontributor: Mukhtar Bagus

(fru)

