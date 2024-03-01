...

Tampil Pertama Kali di Jakarta Wave To Earth Puaskan Penggemar

Reza Ramadhan, Jurnalis · Jum'at 01 Maret 2024 21:04 WIB
Trio band indie Korea Selatan, Wave To Earth sukses menggelar konser tunggal pertama mereka di Indonesia "The First Era Concert"(29/2/2024). Band ini beranggotakan vokalis utama dan penulis lagu Daniel Kim, drummer Dong Kyu Shin, dan bassist John Cha.
 
Penggemar dipuaskan dengan list lagu andalan seperti Bad dan Sunny Day. Dipromotori Ravel Entertainment, konser ini berlangsung di The Uptown Park, Tangerang.
 
Reporter: Reza Ramadhan
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

