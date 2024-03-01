Ratusan calon penumpang Commuterline tujuan Jakarta - Rangkasbitung terlantar di Stasiun Tanah Abang sejak Jumat (1/3/2024) sore. KepadataN calon penumpang terlihat mulai dari area depan lobby utama stasiun hingga area Peron.

Terganggunya jadwal perjalanan kereta disebabkan adanya pohon tumbang yang menutup jalur perlintasan kereta. Gangguan tersebut terjadi antara Stasiun Pondok Ranji dengan Stasiun Kebayoran Lama. Banyak calon penumpang yang beralih ke transportasi lain.

Reporter : Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

