Warga dari sejumlah elemen masyarakat di Yogyakarta menggelar unjuk rasa. Aksi ini digelari pada Jumat (1/3/2024) siang, di depan Museum Serangan Umum 1 Maret.

Aksi bertajuk Petisi Rakyat Jogja ini dilakukan dengan membentangkan sejumlah spanduk mendukung hak angket. Mereka juga melakukan penandatangan petisi mendukung hak angket oleh DPR.

Hal ini melihat adanya penyalahgunaan kekuasaan, politisasi bansos dan pelanggaran pemilu dengan segala kecurangannya. Kecurangan yang terjadi sudah terstruktur, sistimatis dan masif.

