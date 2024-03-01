Seorang Caleg di Dapil II dua Kabupaten Garut, Wawan Setiawan Setiadi meluapkan kekesalannya dengan membentengi akses jalan yang biasa digunakan warga di Kampung Ciarog. Ia lakukan ini karena kesal suara yang didapat di kampung tersebut minim.

Karena akses jalan itu cukup vital bagi warga, akhirnya masyarakat bersama Calet itu melakukan musyawarah. Wawan pun sepakat untuk membongkar benteng itu yang memang berada di tanah miliknya.

Benteng yang menggalangi akses jalan warga secara bersama-sama dibongkar agar dapat bisa dilewati. Warga pun bersyukur bisa kembali melewati jalan tersebut.

