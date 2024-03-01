Polres Metro Tangerang Selatan memastikan pelaku kasus perundungan dan kekerasan di Binus School Serpong, Tangerang Selatan berjumlah 12 orang. Dari hasil gelar perkara, 4 diantaranya telah ditetapkan menjadi tersangka.

Kepolisian juga menegaskan kalau 1 dari 3 tersangka merupakan alumni dari Binus School Serpong. Selain itu, polisi juga menetapkan 8 pelaku lainnya sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH).

Reporter: Ravie Wardani

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

