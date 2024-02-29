Kemenag Jawa Timur temukan 1.200 pondok pesantren belum memiliki izin operasional. Ponpes Al Hanifiyyah Kediri yang merupakan lokasi tewasnya santri yang dianiaya seniornya ternyata juga tidak berizin.

Mencegah terjadinya aksi kekerasan yang makin marak, Kanwil Kemenag Jatim mendesak PWNU Jawa Timur untuk segera mengajukan ijin Ponpes yang belum terdaftar agar kegiatan ponpes dapat dipantau.

Kontributor: Yoyok Agusta

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News