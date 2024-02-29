Ucapan selamat HUT ke-17 Okezone datang dari Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Menag berharap Okezone terus maju dan berkembang menghadirkan jurnalisme yang bermutu.

Menag juga berharap Okezone tetap menjadi pilar menjaga demokrasi, rumah bersama informasi yang memberitakan fakta apa adanya dan tidak mengada-ada. Terus berinovasi agar adaktif dalam perubahan zaman, mampu tetap berdiri dalam pusaran persaingan global.

(fru)

