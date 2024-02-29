Polres Metro Jakarta Timur masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pelaku penembakan kantor travel di Jatinegara, Jakarta Timur.

Hasil tes urine menunjukkan pelaku positif narkoba jenis ganja dan psikotropika jenis benzodiazepine.

Meski demikian, belum diketahui sudah berapa lama pelaku mengkonsumsi narkotika tersebut.

Peristiwa tersebut dipicu perselisihan antara pelaku dan korban, yang berujung pada pelaku mendatangi lokasi dan melepaskan 3 tembakan.

Kontributor: Rio Manik

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News