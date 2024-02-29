...

Tergenang Banjir, Jalur Lambat Jalan Letjen Suprapto Tak Bisa Dilalui Kendaraan

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Kamis 29 Februari 2024 12:07 WIB
Hujan deras melanda wilayah DKI Jakarta, Kamis (29/2) dini hari. Akibatnya, sejumlah ruas jalan di Ibu Kota tergenang banjir. Seperti di ruas Jalan Perintis Kemerdekaan menuju arah Senen 
 
Ketinggian air mencapai 30 sentimeter hinga 50 sentimeter. Petugas kepolisian dan Pemprov DKI Jakarta terlihat mengalihkan lajur agar pengendara mobil dan sepeda motor tidak melewati jalur lambat
 
Warga diimbau agar hati-hati melintas dan mencari jalan alternatif
 
Reporter: Carlos Roy Fajarta Barus
Produser: Akira AW

(fru)

