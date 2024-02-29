Hujan deras melanda wilayah DKI Jakarta, Kamis (29/2) dini hari. Akibatnya, sejumlah ruas jalan di Ibu Kota tergenang banjir. Seperti di ruas Jalan Perintis Kemerdekaan menuju arah Senen
Ketinggian air mencapai 30 sentimeter hinga 50 sentimeter. Petugas kepolisian dan Pemprov DKI Jakarta terlihat mengalihkan lajur agar pengendara mobil dan sepeda motor tidak melewati jalur lambat
Warga diimbau agar hati-hati melintas dan mencari jalan alternatif
Reporter: Carlos Roy Fajarta Barus
Produser: Akira AW
(fru)
