Kemacetan terjadi di Jalan Boulevard Raya, Kepala Gading, Jakut, Kamis (29/2). Arus lalu lintas di kedua arah mengalami kemacetan parah

Kondisi ini terjadi pasca hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak dini hari. Kemacetan juga berimbas ke Jalan Mitra Sunter Boulevard dan Jalan Yos Sudarso

Kondisi ini semakin diperparah banyaknya kendaraan yang nekat melawan arah. Sejumlah warga yang hendak beraktivitas menuju lokasi kerja hanya bisa pasrah

Reporter: Sofyan Firdaus

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News