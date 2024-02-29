...

Imbas Hujan Deras, Kawasan Kelapa Gading Macet Parah Pagi Ini

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Kamis 29 Februari 2024 11:55 WIB
Kemacetan terjadi di Jalan Boulevard Raya, Kepala Gading, Jakut, Kamis (29/2). Arus lalu lintas di kedua arah mengalami kemacetan parah
 
Kondisi ini terjadi pasca hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak dini hari. Kemacetan juga berimbas ke Jalan Mitra Sunter Boulevard dan Jalan Yos Sudarso 
 
Kondisi ini semakin diperparah banyaknya kendaraan yang nekat melawan arah. Sejumlah warga yang hendak beraktivitas menuju lokasi kerja hanya bisa pasrah 
 
 
 
Reporter: Sofyan Firdaus 
Produser: Akira AW

