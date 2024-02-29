Para pedagang dan pengusaha beras di Pasar Induk Cipinang menyebut pasokan beras medium dan premium kini melimpah. Harga beras medium dan premium yang mencapai Rp14.500 per kilogram sudah turun sekitar Rp1.000-Rp1500 sejak 1 minggu lalu.

Meski pasokan berlimpah, kini pedagang mengeluhkan sulitnya menjual beras tersebut. Hal ini disebabkan para pembeli menahan harga dipasaran untuk menghabiskan stok beras yang mereka beli dengan harga mahal sebelumnya

Kontributor: Rio Manik

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

