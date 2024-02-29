Sebuah tiang listrik berisi kabel listrik dan kabel internet terbakar. Lokasi di Jalan Mangga Besar, Tamansari, Jakarta Barat, Kamis (29/2)

Kebakaran kabel semrawut ini menjalar ke tiang listrik yang berada di seberang jalan. Diduga terbakarnya kabel listrik dan internet ini akibat kelebihan beban daya listrik

Dampaknya, gedung perkantoran dan warung usaha mikro kecil menengah mengalami mati listrik. Sejumlah petugas perusahaan listrik yang berada di lokasi langsung melakukan perbaikan

Reporter: Miftahul Ghani

Produser: Akira AW

