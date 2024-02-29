...

Dua Tiang Listrik yang Dipenuhi Kabel Semrawut di Jakbar Terbakar

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Kamis 29 Februari 2024 09:50 WIB
Sebuah tiang listrik berisi kabel listrik dan kabel internet terbakar. Lokasi di Jalan Mangga Besar, Tamansari, Jakarta Barat, Kamis (29/2)
 
Kebakaran kabel semrawut ini menjalar ke tiang listrik yang berada di seberang jalan. Diduga terbakarnya kabel listrik dan internet ini akibat kelebihan beban daya listrik 
 
Dampaknya, gedung perkantoran dan warung usaha mikro kecil menengah mengalami mati listrik. Sejumlah petugas perusahaan listrik yang berada di lokasi langsung melakukan perbaikan 
 
Reporter: Miftahul Ghani 
Produser: Akira AW

