Viral Video Pengajian Bolehkan Saling Tukar Pasangan, MUI Buka Suara

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Kamis 29 Februari 2024 09:32 WIB
Viral video yang menampilkan kegiatan sebuah pengajian dengan ajaran menyimpang di medsos. Dalam video menunjukkan momen salah seorang pemimpinnya membolehkan bertukar pasangan.
 
Dengan satu syarat asalkan atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak. Sementara lokasi dalam video tersebut diduga berasal dari Blitar, Jawa Timur.
 
MUI pun menegaskan jika perbuatan tersebut haram hukumnnya menurut syariat islam. MUI juga mendesak kepolisian agar video tersebut di proses secara hukum yang berlaku.
 
Reporter: Rani Stones Sanjaya
Produser: Akira AW

(rns)

