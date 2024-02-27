White Mosque ini selesai dibangun di tahun 2012. Masjid ini didirikan dengan 1.200 ton marmer putih yang didatangkan dari Italia.

Masjid ini bisa menampung sekitar 300 - 350 jemaah. Terdapat bagian dari jenggot Nabi Muhammad SAW yang disimpan di masjid ini. Bolgar White Mosque terbuka untuk semua kalangan, baik untuk umat Muslim maupun turis.

Di area belakang White Mosque, terdapat sebuah universitas Islam yang bernama Bolgar Islamic Academy atau Bolgarskaya Islamskaya Akademiya.

Universitas ini dibuka di tahun 2017, berfokus di level pendidikan S2 dan S3 untuk ilmu Islam dan juga untuk riset di bermacam-macam cabang dari teologi Islam.

Universitas ini merupakan sebuah proyek federal yang didukung oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin. Tujuannya untuk menyatukan umat Muslim di Rusia yang berdasar pada kebangkitan sekolah teologis Rusia dan mengembangkan pendidikan Islami.

Kota Bulgar ini dipilih karena menjadi pengingat bahwa Islam pertama kali diterima oleh bangsa Volga-Bulgar di tahun 922 Masehi.

Reporter : Michelle Natalia

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News