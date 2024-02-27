PBSI Kudus menggelar turnamen bertajuk Festival SenengMinton 2024. Festival ini digelar bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan olah raga bulu tangkis kepada siswa sekolah dasar (SD)

Sebanyak 360 siswa antusias mengikuti perlombaan yang bertempat di GOR Djarum, Jati, Kudus, Jawa Tengah. Dalam ajang tersebut dipertandingkan permainan sederhana yang merupakan dasar-dasar bermain bulu tangkis

Digelarnya turnamen ini juga diharapkan juga menjadi pemicu lahirnya talenta-talenta baru di arena bulu tangkis pada masa mendatang

