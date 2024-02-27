Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa pihaknya akan mengusut isu dugaan kecurangan pengalihan suara partai politik kecil seperti Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Gelora, dan Partai Ummat ke partai politik tertentu pendukung Istana kian menguat selama beberapa waktu terakhir.

Bawaslu kata Rahmat juga telah memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mengkonversikan foto C1 ke dalam angka. Akan tetapi C1 tetap di upload ke dalam Sirekap dalam rangka pengawasan pemilu 2024.

Walaupun begitu dia turut mengapresiasi KPU yang tetap meng-upload hasil C1 ke dalam si rekap. Agar hasilnya dapat dilihat oleh seluruh masyarakat dan menjadi pembanding dengan antara C hasilnya dengan rekapitulasinya.

Reporter : Widya Michella Nur Syahida

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

