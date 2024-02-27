Bayi-bayi di RS yang penuh sesak berbagi inkubator di kota selatan Rafah di Jalur Gaza. Di RS Emirates di Rafah, 3 atau 4 bayi dimasukkan ke dalam inkubator.

Kota Rafah di perbatasan Mesir jadi rumah bagi sekitar 1,4 juta orang, yang mengungsi dari perang Israel-Hamas ketika serangan darat dipusatkan di Gaza utara dan tengah.

Menurut KemenKes Hamas, jumlah korban meningkat jadi 29.606 orang sejak perang. Jumlah total korban luka meningkat menjadi hampir 70.000 orang. Israel berencana melakukan operasi di Rafah yang sejauh ini terhindar dari pertempuran.

Operasi darat di Rafah memutus satu-satunya jalur pengiriman makanan dan pasokan medis. November 2023, WHO mengatur evakuasi 31 bayi dari RS Shifa di Kota Gaza. 28 orang dibawa ke Mesir dan 3 orang dipindahkan ke RS Emirates di Rafah.

(rns)

