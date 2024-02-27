Puluhan rumah dan kontrakan milik warga di Kampung Legok Cariu, Desa Sukamukti, Kabupaten Bekasi rusak parah.

Kerusakan dipicu adanya pergerakan tanah akibat proyek pembangunan jalan Tol Jakarta Cikampek Dua.

Hingga saat ini warga belum menerima ganti rugi akibat dampak adanya proyek pembangunan jalan tol tersebut. Warga khawatir jika hujan turun tanah makin ambles membuat bangunan roboh dan memakan korban jiwa.

Kontributor: Didit Junaidi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News