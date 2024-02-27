Hakim menerima permohonan praperadilan Helmut Hermawan terkait dugaan kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan Eks Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej .

Hakim menyebut, penetapan tersangka Helmut tidak sah dan tak berdasarkan hukum. Maka itu, hakim menerima permohonan praperadilan Helmut tersebut. Sementara pimpinan KPK akan memanggil Kabiro Hukum KPK untuk mendiskusikan putusan ini

Reporter : Denhelmi Sajangbati

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

