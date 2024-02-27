...

Demo Rektor UP, Mahasiswa Bakar Ban hingga Blokir Jalan Raya Lenteng Agung

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Selasa 27 Februari 2024 19:00 WIB
Ratusan mahasiswa Universitas Pancasila (UP) memblokir jalan raya Lenteng Agung. Aksi ini bagian dari demo pencopotan terhadap rektor Prof Dr Edei Toet Hedartno.
 
Awalnya aksi dilakukan di halaman rektor kemudian membakar ban di halaman. Setelah beberapa saat tak dapat tanggapan dari pihak kampus mereka berpindah ke jalanan. 
 
Akibat pemblokiran jalan, arus lalu lintas ditutup. Masyarakat yang melintas jalan dialihkan ke jalur lain.
 
