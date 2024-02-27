Puluhan emak-emak berdaster menggelar aksi di depan Gedung DPR RI. Mereka membawa poster bertuliskan penolakan harga sembako, hingga panci bolong.

Panci bolong mengibaratkan kesulitan emak-emak di jaman sekarang. Mereka bingung, antara membeli beli dan peralatan masak baru. Uang untuk membeli beras, sebanding dengan membeli panci baru, katanya.

Tuntutan yang diperjuangkan disebut krusial dan tidak bisa dianggap remeh.

Reporter : Riana Rizkia

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News