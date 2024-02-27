Warga di Gaza terpaksa makan tanaman liar “mallow” akibat langkanya pasokan makanan. Mallow memiliki khasiat obat dan tumbuh bebas di kondisi tanah yang keras dan kering, telah menjadi makanan pokok sejak aliran bantuan ke Gaza berkurang akibat perang.

Gaza utara dilanda konflik dan penduduknya sulit meng-akses air bersih, makanan dan obat-obatan. Um Youssef Awadiyeh jelaskan bahaya hanya untuk mengambil tanaman liar itu di tengah perang. Jumlah korban sipil terus meningkat dan krisis kemanusiaan memburuk di Gaza.

Kelaparan dan penyakit menular menyebar. 80% dari 2,3 juta penduduk Gaza mengungsi, dengan sekitar 1,4 juta orang mengungsi di kota selatan Rafah di perbatasan dengan Mesir.

