Presiden Jokowi Minta Para Menteri Jaga Stok dan Stabilitas Harga Pangan Jelang Ramadhan

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Senin 26 Februari 2024 12:50 WIB
Presiden Jokowi menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (26/2). Sidang tersebut dihadiri oleh semua menteri kabinet dan kepala lembaga.
 
Dalam sidang, Jokowi meminta menteri dan kepala lembaga untuk memastikan persediaan persediaan dan stabilitas harga pangan.
 
Jokowi juga meminta menteri mempersiapkan infrastruktur dan moda transportasi bagi masyarakat yang mudik.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto
Produser: Akira AW

