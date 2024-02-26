...

Menikmati Kremlin dan Red Square, Merasakan Kemegahan Destinasi Ikonik Rusia

Michelle Natalia, Jurnalis · Senin 26 Februari 2024 22:46 WIB
Berlibur ke Kremlin, jantung kota Moscow, ibukota Rusia yang bersuhu  mencapai -4 derajat celcius. Kremlin adalah salah satu destinasi wisata di Rusia yang paling ikonik dengan tembok benteng merahnya yang berdiri megah.
 
Di balik kemegahan tembok merah benteng Kremlin, terdapat gedung khas berwarna kuning yang merupakan kediaman Presiden Rusia saat ini, Vladimir Putin.
 
Di dalam kompleks ini juga terdapat 4 katedral, 5 istana, dan beberapa kantor pemerintah, salah satunya yang paling ikonik adalah St. Basil's Cathedral. St. Basil's Cathedral seringkali menjadi ikon dari kota Moscow, Katedral ini dibangun pada tahun 1555 oleh Tsar Rusia yang pertama, Ivan IV. 
 
Reporter: Michelle Natalia

(rns)

